Рашисти атакували центр Краматорська, є поранені (фото)

Ворог пошкодив багатоповерхівки

Сьогодні вночі окупанти завдали удару по центру Краматорська Донецької області. В результаті обстрілу є поранені. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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«Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з’ясовувати наслідки чергового терору», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої. На Краматорському напрямку противник обстріляв із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закітне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Ударів авіації ворога зазнали території неподалік Спірного та Івано-Дар’ївки.