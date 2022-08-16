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Зруйновані десятки будинків: рашисти обстріляли Краматорськ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зруйновані десятки будинків: рашисти обстріляли Краматорськ (фото)
фото ілюстративне

Наразі у місті працюють рятувальники та поліція

Сьогодні зранку окупанти завдали удару по Краматорську. За попередньою інформацією жертв немає. Про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

«Нічний обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, зруйновані домівки. За попередньою інформацією без жертв», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі у місті працюють рятувальники та поліція.

Раніше, 13 серпня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. 

Теги: війна окупація Донеччина

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