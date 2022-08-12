Обстріл Краматорська: двоє загиблих і багато поранених (відео)  

Влада Донеччини просить людей евакуюватися

12 серпня окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області. Уже відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних українців. Про це повідомив голова Донецбкої обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, почалась пожежа у приватному секторі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють.

«Прошу всіх: не будьте мішенню для росіян! Евакуюйтесь вчасно!», – наголошує Павло Кириленко.

Нагадаємо, російські окупанти 12 серпня завдали удару по Краматорську в Донецькій області.

Уночі Краматорськ пережив 11 ракетних обстрілів: фото наслідків. Як стало відомо, вороги били по приватному сектору. За попередньою інформацією, пошкоджено три житлові будинки. Жертв і поранених немає.

Ранок четверга, 11 серпня, у Краматорську почався з ракетного удару. Окупанти влучили у приватний сектор міста.

Також 12 серпня близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено п'ять снарядів. Наразі відомо про одну поранену жінку.