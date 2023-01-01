Рашисти продовжують тероризувати українські міста

Сьогодні, 1 січня, в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Сьогодні, 1 січня, близько 20:40 з'явилась інформація про вибухи в Дніпропетровській області. Попередньо це працює ППО.

«Загроза мопедів», – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в своєму Telegram-каналі.

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Наразі на території Дніпропетровської області оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, що «дрони-камікадзе» атакують Україну: у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.