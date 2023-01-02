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У Херсоні прогриміли вибухи. У деяких областях оголошено повітряну тривогу

Альона Боженко
glavcom.ua
У Херсоні прогриміли вибухи. У деяких областях оголошено повітряну тривогу
У Херсоні прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Повітряну тривогу оголошено у східних та південних областях

Ввечері, 2 січня, у Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що пролунало декілька сильних вибухів. В місті та області оголошено повітряну тривогу. За інформацією місцевих пабліків, у місті зафіксовано приліт. Проте офіційного підтвердження наразі немає.

У Херсоні прогриміли вибухи. У деяких областях оголошено повітряну тривогу фото 1

Також повітряну тривогу оголошено у східних та південних областях. До закінчення тривоги мешканців регіону просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила «двох стін».

У Херсоні прогриміли вибухи. У деяких областях оголошено повітряну тривогу фото 2

Нагадаємо, триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Теги: окупанти вибух тривога Херсон

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