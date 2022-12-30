Над Дніпропетровщиною знищено п’ять «Шахедів»

Дрони збито над трьома районами Дніпропетровщини

Другу ніч поспіль російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«Наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих «Шахедів», що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах», – розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, після опівночі повітряна тривога була оголошена в Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській областях. У Черкасах після сигналу повітряної тривоги було чути звук вибуху.

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Близько 2 години ночі влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Повідомлялося, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухалися вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Під час повітряної тривоги у Києві лунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби

Також у місцевих Телеграм-каналах з'явилося відео збиття одного з «Шахедів».

У повітряному просторі Києва було збито п’ять ворожих беспілотників.