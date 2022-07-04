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  4. Рашисти гатили по Сумшині: шестеро поранених, зруйнована школа (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти гатили по Сумшині: шестеро поранених, зруйнована школа (фото)

    Опорна школа в Есманській громаді зруйнована ворогами - Рашисти гатили по Сумшині: шестеро поранених, зруйнована школа (фото)
    Опорна школа в Есманській громаді зруйнована ворогами
    фото: Дмитро Живицький/ Telegram

    Окупанти застосовували ракети, міномети та безпілотники

    Протягом доби, 4 липня, окупанти обстрілювали сумську область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Після 13 години росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

    Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.

    Після 18 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Також вороги скинули гранату з безпілотника.

    «З 19 до 20 години росіяни двічі запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади. Усього п’ять ракет. І мінометний вогонь: чотири приходи. Після 21 вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені», – повідомив Живицький.

    Нагадаємо, як повідомлялося, на Сумщині російський вертоліт розбомбив школу (фото).

    Напередодні рашисти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині: є поранені.

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    Теги: росія окупанти війна школа обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти гатили по Сумшині: шестеро поранених, зруйнована школа (фото)