На Вінниччині злочинна група «полювала» на цінну деревину (фото, відео)

Зловмисники налагодили схему розкрадання лісу

2 липня слідчі правоохоронці провели на території Вінницької області ряд обшуків, в ході яких задокументували злочинну діяльність групи з числа посадових осіб лісового господарства Вінницької області, суб’єкта господарської діяльності та фізичної особи-підприємця. Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Євгена Кронівця, до складу групи входило троє осіб, які вчиняли розкрадання деревини особливо цінних порід. Слідством задокументовані факти незаконної вирубки лісу на території Вінниччини.

Високоякісну лісопродукцію за підробленими документами із заниженим класом деревини збували на місцеве лісопильне підприємство, власник якого в подальшому реалізовував її на деревообробні заводи на території України.

Члени групи впродовж тривалого часу збували незаконно заготовлену деревину. Отримані злочинним шляхом кошти розподілялись між усіма учасниками злочинної схеми.

Слідчими проведено шість санкціонованих обшуків за місцем роботи, проживання та транспортних засобів фігурантів. Вилучено лісопродукцію, документацію, чорнові записи та автомобіль.

Сума завданих збитків встановлюється.

Розслідування триває. За вчинення таких злочинів фігурантам провадження загрожує до восьми років ув'язнення.

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