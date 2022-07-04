Зустріч Зеленського і прем’єрки Швеції: про що домовилися (фото)

Політики погодили спільну заяву щодо ключових питань двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів зустріч з прем’єр-міністеркою Королівства Швеція Магдаленою Андерссон, яка перебуває з візитом у нашій країні. Про це інформує Офіс президента.

Вітаючи голову уряду Швеції в Києві, він зауважив, що цей візит став надзвичайно символічним і результативним.

«Сьогодні ми погодили з пані прем’єр-міністром спільну заяву. Це перший такий документ в історії двосторонніх відносин. У спільній заяві зафіксовані ключові питання для обох наших держав. Це стосується, зокрема, оборонної співпраці, галузевого співробітництва у сферах атомної енергетики, енергоефективності, фінансової підтримки для України. Я дуже вдячний Швеції за підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до Європейського Союзу в майбутньому», – повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Магдаленою Андерссон.

Крім оборонних, економічних та енергетичних питань, на переговорах порушувалися питання щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну, яку вона розв’язала на українській землі.

Президент також привітав Швецію й особисто прем’єр-міністерку з історичним рішенням Мадридського саміту НАТО про вступ країни до Альянсу за прискореною процедурою.

«Україна взяла до відома це рішення й таку процедуру. Ми підтримуємо ваш вибір колективних гарантій безпеки, і я можу відзначити, що це рішення суттєво розширить простір безпеки у Європі», – наголосив він.

Перед зустріччю Магдалена Андерссон відвідала райони Київської області, які були зруйновані російськими окупантами, і особисто побачила, якого масштабу зло принесла Росія на територію України.

Під час зустрічі сторони також предметно обговорили відбудову України. Президент висловив сподівання, що Швеція приєднається до цього процесу.

«Особливо я хотів би відзначити досвід Швеції в галузі енергозбереження, енергоефективності та в реалізації екологічного порядку денного, зокрема це стосується питання переробки відходів. Я запросив Швецію долучитися до побудови таких нових сучасних заводів в Україні. Підготовка відповідних документів має невідкладно розпочатися на рівні наших урядів. Будемо чекати на підтримку цієї пропозиції з боку Швеції», – наголосив Глава держави.

Зі свого боку Магдалена Андерссон зазначила, що її візит демонструє підтримку та солідарність Швеції з Українською державою та її народом у цей складний час.

Вона повідомила про передачу президентові копії листа 1711 року, що зберігається у Державному архіві Швеції. У ньому Король Карл ХІІ дає настанови шведському послу в Константинополі визнати Запорозьку Січ як незалежну державу. За словами Магдалени Андерссон, ще на початку XVIII століття шведський король був вражений козацькою демократією.

Магдалена Андерссон також рішуче засудила злочини проти цивільного населення, зокрема дітей, та руйнування, заподіяні Україні.

Вона зазначила, що дії Росії щодо блокування українських портів і Чорного моря підривають продовольчу безпеку України та світу.

«Російська агресія проти України має бути припинена. Росії не може бути дозволено досягати якихось цілей шляхом руйнування засад міжнародного права. Ми маємо далі підтримувати Україну, тиснути на Росію, зокрема санкціями, і наші зусилля мають тривати стільки, скільки потрібно», – заявила вона.

Магдалена Андерссон привітала Україну зі здобуттям статусу кандидата в члени ЄС і зазначила, що послідовно підтримує проведення реформ у нашій країні, які тривають навіть у такі складні часи.

«Я знаю, що те, що зруйнувала Росія, Україна відбудує. І ви будете в цьому не самі. Разом з рештою європейської родини ми братимемо активну участь у відбудові вашої прекрасної країни», – запевнила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото).

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