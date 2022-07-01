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    Події в Україні

    Рашисти намагаються втекти з Херсонщини, – розвідка

    В Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства росіян - Рашисти намагаються втекти з Херсонщини, – розвідка
    В Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства росіян
    фото з відкритих джерел

    Окупанти рухаються в бік Криму

    В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилася група окупантів-дезертирів віком 18-20 років. Про це повідомляє Головне управління розвідки ЗСУ.

    «Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства росіян. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре «відпрацьованим».

    Раніше повідомлялося, що окупанти готові платити по $20 тис. хабарів за «демобілізацію» з війни.

    Також російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні.

    Нещодавно розвідка перехопила розмову, у якій росіяни радяться, як скалічити себе та втекти з війни.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти намагаються втекти з Херсонщини, – розвідка