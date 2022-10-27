Рашисти атакували промислове підприємство у Краматорську: є руйнування

Внаслідок ворожої атаки на Краматорськ жертв немає, проте є руйнування

Російські загарбники вночі вкотре атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

«Неспокійна ніч у Краматорську – окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки жертв немає, проте є руйнування.

Раніше повідомлялося, що у ніч із 26 на 27 жовтня окупанти атакували Запоріжжя. По його околицях ворог запустив три снаряди із реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Нагадаємо, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.