Ворог зі «Смерчу» атакував Запоріжжя: влучив в об'єкт інфраструктури  

Рашисти випустили три снаряди по місту

На щастя, обійшлося без постраждалих

У ніч із 26 на 27 жовтня окупанти атакували Запоріжжя. По його околицях ворог запустив три снаряди із реактивних систем залпового вогню «Смерч». Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Постраждалих немає.

Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

Нагадаємо, уночі в Запоріжжі пролунали вибухи. Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя.

Деякі об‘єкти інфраструктури залишилися без електропостачання.

Напередодні окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Унаслідок атаки дві людини загинули, одна отримала поранення.