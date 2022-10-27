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Окупанти вдруге за ніч атакували Київщину

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти вдруге за ніч атакували Київщину
Рашисти вночі обстріляли Київську область
фото ілюстративне

На місці прильоту спалахнула пожежа

Російські окупанти двічі за ніч обстріляли громаду у Київській області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Внаслідок обстрілів у громаді спалахнула пожежа.

«Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару», – йдеться у повідомленні.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

Кулеба також додав, що наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти на Київщині.

Зауважимо, вночі 27 жовтня російські окупанти вже завдали удару по одній із громад на Київщині.

Внаслідок обстрілу в громаді спалахнула пожежа. Наразі на місці працюють пожежники. Куди саме стався приліт наразі не відомо.

Напередодні прильоту повідомлялося, що на території Київської області зафіксували проліт іранських дронів-камікадзе. Тоді звуки сирени пролунали у Білій Церкві.

Теги: окупанти пожежа рятувальники війна обстріл Київщина

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