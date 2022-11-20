Рашисти обстріляли центр Авдіївки з «Градів» (фото) 

На щастя, обійшлося без жертв

Окупанти продовжують гатити по населених пунктах Донецької області

Російські загарбники вкотре вели обстріли по населених пунктах у Донецькій області. Минулої ночі вороги вдарили по центральній частині Авдіївку з «Градів». На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Росіяни також били по Горлівському напрямку. Під ворожі обстріли потрапили поодинокі громади біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та околиці Торецької громади.

Окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт у Часовоярській громаді. Минилося без постраждалих, об’єкт продовжує роботу.

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На Лисичанському напрямку загарбники не припиняють масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі вони також обстріляли Святогірськ.

Нагадаємо, триває 270 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.