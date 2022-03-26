  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    МЗС Туреччини прокоментувало можливість передачі Україні зенітних комплексів С-400

    Комплекс С-400 творений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу - МЗС Туреччини прокоментувало можливість передачі Україні зенітних комплексів С-400
    Комплекс С-400 творений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу
    фото з відкритих джерел

    Туреччина продовжує дотримуватися нейтральної позиції

    Міністр закордонних справ Туреччини, Мевлют Чавушоглу, відповів на пропозиції щодо передачі комплексів С-400 Україні. За його словами про це не може бути й мови. Про це повідомляє Hurriyet.

    Міністр закордонних справ Туреччини висловився з приводу ідеї про передачу Україні зенітних комплексів С-400.

    «Про передачу С-400 Україні не може бути й мови», – заявив Чавушоглу.

    Він додав, що Туреччина в цій ситуації виступає в ролі посередника. І в ситуації, що склалася повинна залишатися нейтральною.

    «Наша робота полягає в тому, щоб допомогти обом сторонам вирішити це питання. Зрештою, вирішувати будуть Зеленський і Путін. Ми хочемо зібрати їх разом», – сказав міністр.

    Нагадаємо, керівництво Сполучених Штатів Америки на переговорах з Туреччиною порушило питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії.

    Крім того, повідомляється, що Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.

    Нагадаємо, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Росію та Україну.

    Туреччина заявляє, що вторгнення РФ в Україну є неприйнятним, і висловлює підтримку Україні, але також виступає проти санкцій щодо Москви, оскільки пропонує виступати посередником.

    Також Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження.

    Читайте також: Війна в Україні: яку гру ведуть Китай, Туреччина та Ізраїль? Пояснює сходознавець Ігор Семиволос
    Теги: Туреччина росія окупанти війна Україна озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МЗС Туреччини прокоментувало можливість передачі Україні зенітних комплексів С-400