МЗС Туреччини прокоментувало можливість передачі Україні зенітних комплексів С-400

Комплекс С-400 творений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу

Комплекс С-400 творений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу

Туреччина продовжує дотримуватися нейтральної позиції

Міністр закордонних справ Туреччини, Мевлют Чавушоглу, відповів на пропозиції щодо передачі комплексів С-400 Україні. За його словами про це не може бути й мови. Про це повідомляє Hurriyet.

Міністр закордонних справ Туреччини висловився з приводу ідеї про передачу Україні зенітних комплексів С-400.

«Про передачу С-400 Україні не може бути й мови», – заявив Чавушоглу.

Він додав, що Туреччина в цій ситуації виступає в ролі посередника. І в ситуації, що склалася повинна залишатися нейтральною.

«Наша робота полягає в тому, щоб допомогти обом сторонам вирішити це питання. Зрештою, вирішувати будуть Зеленський і Путін. Ми хочемо зібрати їх разом», – сказав міністр.

Нагадаємо, керівництво Сполучених Штатів Америки на переговорах з Туреччиною порушило питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії.

Крім того, повідомляється, що Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.

Нагадаємо, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Росію та Україну.

Туреччина заявляє, що вторгнення РФ в Україну є неприйнятним, і висловлює підтримку Україні, але також виступає проти санкцій щодо Москви, оскільки пропонує виступати посередником.

Також Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження.