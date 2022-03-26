У протоці Босфор знайдена російська міна

У Босфор принесло одну з російських мін, якими рашисти мінували морські шляхи довкола України, побоюючись прибуття кораблів НАТО

Міноборони Туреччини сьогодні, 26 березня, повідомило про виявлення у протоці Босфор об'єкта, схожого на міну. Після цього рух суден у протоці Босфор припинили в обидва напрямки.

«Вранці на березі Босфору цивільне комерційне судно виявило об’єкт, схожий на міну. Групи підводної оборони (SAS) швидко прибули на місце інциденту», – зазначили у відомстві.

Міністерство національної оборони Туреччини закрило протоки, щоб знешкодити міну. Після роботи саперів навігацію протокою відновили.

За даними турецької влади, це була плавуча міна старого зразка.

Нагадаємо, окупанти встановили міни в районі острова Зміїний. Також була інформація про те, що встановили їх ще в районі гирла Дунаю. Водночас росіяни хотіли звинуватити в цьому Україну. Для цього навіть розповсюдили офіційне звернення, попередивши кораблі.

Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін довкола України.

Ситуацію із замінуванням моря прокоментував керівник проєктів Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

«Роблять росіяни все через одне «відоме» місце, адже якщо ви виявили у морі міни, то звідки знаєте, що їх 420? Ви їх порахували перед тим, як ставити – тоді це має логічний вигляд», – сказав Андрій Клименко.

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