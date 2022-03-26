Окупанти обстріляли Боярку, четверо постраждалих

У місті пошкоджені будинки – приватні та багатоповерховий, гаражі та інші будівлі

Серед травмованих під час обстрілу є дитина

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл Росією Боярки у Київській області, внаслідок якого поранено четверо мирних жителів, в тім числі дитину. Про це повідомила у Telegram Київська обласна прокуратура.

«Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України», – уточнюється у повідомленні.

За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали чотири особи, серед яких дитина.

Крім того, серед пошкодженої загарбниками інфраструктури – багатоповерховий та приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості.

«Такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», – підкреслили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Київщині окупанти завдали ударів з важкої артилерії по населених пунктах (фото, відео).

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