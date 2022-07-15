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  4. Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)

    Зруйновано житловий сектор, підприємства та знищено посіви - Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Зруйновано житловий сектор, підприємства та знищено посіви
    фото: Нацполіція

    Руйнувань зазнали 29 житлових будинків

    Російські загарбники за минуло добу 29 разів вдарили по Донеччині забороненою зброєю. Під ворожим вогнем опинилося 19 населених пунктів області. Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

    «Зруйновано житловий сектор, підприємства, знищено посіви. Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ», – йдеться в повідомленні.

    Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах – м. Краматорськ, м. Костянтинівка, смт Північне, с. Іванград, с. Опитне, м. Авдіївка, с. Стара Миколаївка, смт Велика Новосілка, с. Новоукраїнка, м. Бахмут, м. Гірник, с. Маяки, с. Хромове, м. Красногорівка, с. Дружба, с. Семенівка, м. Торецьк, с. Журавка, м. Соледар.

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    Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)
    фото: Нацполіція

    Ворог обстрілював мирне населення з авіації, артилерії, ЗРК С-300,ракет, реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган».

    «Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів: 29 житлових будинків, навчальний заклад, підприємства та поля пшениці», – додали в МВС.

    Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія МВС Костянтинівка окупанти війна Донеччина Торецьк Авдіївка Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли житлові будинки Донеччини: є загиблі та поранені (фото)