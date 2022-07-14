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    Нацгвардія знищила групу спостереження росіян на Донеччині (відео)

    Наші воїни продовжують нищити ворога, який прийшов на українську землю - Нацгвардія знищила групу спостереження росіян на Донеччині (відео)
    Наші воїни продовжують нищити ворога, який прийшов на українську землю
    скріншот з відео

    Спецпризначенці за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем

    Бійці загону спецпризначення Національної гвардії знищили кілька груп спостереження росіян у Донецькій області та їхню техніку.

    Як повідомили військові, гвардійці виявили пересування ворога та влаштували йому засідку. Коли окупанти намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій, по ним почали працювати снайпери.

    Після точної роботи снайперів, спецпризначенці НГУ за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем з АГС, ПТРК «Корсар» та стрілецької зброї.

    Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути українських захисників із займаних позицій. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Нацгвардія Донеччина військові Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардія знищила групу спостереження росіян на Донеччині (відео)