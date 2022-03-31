  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Усі директори шкіл Мелітополя звільнилися, щоб не співпрацювати з окупантами

    Росіяни не дочекаються допомоги від педагогів міста - Усі директори шкіл Мелітополя звільнилися, щоб не співпрацювати з окупантами
    Росіяни не дочекаються допомоги від педагогів міста
    фото з відкритих джерел

    Освітяни написали заяви на звільнення

    Директори шкіл у тимчасово окупованому Мелітополі написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з окупантами. Про це у Facebook повідомив міський голова Іван Федоров.

    «Сьогодні було ухвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами», – заявив Федоров.

    Як повідомлялося раніше, у Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською. Іван Федоров заявив, що російські окупанти змушують вчителів міста проводити навчальний процес у школах російською мовою.

    «На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою», – сказав він.

    Нагадаємо, комендатура російських окупаційних сил в Мелітополі вимагає від голів ОСББ повідомляти про місце мешкання «фашистів», як вони називають осіб, що не хочуть підкорятися Росії, зберігають чи демонструють прапор або герб України, а також тих, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

    Читайте також: Мер Мелітополя Іван Федоров: Окупанти розстріляли сім’ю фермерів, які працювали у полі
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація звільнення #stoprussia Іван Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Усі директори шкіл Мелітополя звільнилися, щоб не співпрацювати з окупантами