Усі директори шкіл Мелітополя звільнилися, щоб не співпрацювати з окупантами

Освітяни написали заяви на звільнення

Директори шкіл у тимчасово окупованому Мелітополі написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з окупантами. Про це у Facebook повідомив міський голова Іван Федоров.

«Сьогодні було ухвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами», – заявив Федоров.

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською. Іван Федоров заявив, що російські окупанти змушують вчителів міста проводити навчальний процес у школах російською мовою.

«На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою», – сказав він.

Нагадаємо, комендатура російських окупаційних сил в Мелітополі вимагає від голів ОСББ повідомляти про місце мешкання «фашистів», як вони називають осіб, що не хочуть підкорятися Росії, зберігають чи демонструють прапор або герб України, а також тих, хто вважає українську владу єдиною легітимною.