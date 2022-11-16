Рашисти придумали нові позначки для своєї техніки (фото) 

Окупанти передислоковують сили в напрямку Донецька

При фіксуванні руху військової техніки та живої сили окупантів в Маріуполі помічено використання нових позначок: червоний трикутник, а в ньому білий трикутник та круг. Про повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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На автівках можна побачити на тентах закреслену позначку «О». Ці нові позначки з’явились приблизно день назад при посиленому руху техніки з Херсонського напрямку. Марковані такою позначкою воєнні машини рухаються в напрямку Донецька.

«Також продовжується наплив військової техніки, що рухається в бік Донецька. Вантажівки з боєкомплектами, живою силою та реактивними системами залпового вогню. По місту шукають вільні приміщення для тимчасового розміщення вояків. Так, сьогодні приблизно 10 автівок із військовими намагались зупинитись на розселення в колишньому фітнес-центрі «Терра-спорт», – інформує Андрющенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Маріуполь ідуть колони техніки окупантів у бік Донецька.