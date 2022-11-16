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Рашисти придумали нові позначки для своєї техніки (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти придумали нові позначки для своєї техніки (фото) 
«Херсонська втеча перетворюється на перегрупування» 
фото: Петро Андрющенко /Telegram

Окупанти передислоковують сили в напрямку Донецька

При фіксуванні руху військової техніки та живої сили окупантів в Маріуполі помічено використання нових позначок: червоний трикутник, а в ньому білий трикутник та круг. Про повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

На автівках можна побачити на тентах закреслену позначку «О». Ці нові позначки з’явились приблизно день назад при посиленому руху техніки з Херсонського напрямку. Марковані такою позначкою воєнні машини рухаються в напрямку Донецька.

Рашисти придумали нові позначки для своєї техніки (фото)  фото 1
Рашисти придумали нові позначки для своєї техніки (фото)  фото 2

«Також продовжується наплив військової техніки, що рухається в бік Донецька. Вантажівки з боєкомплектами, живою силою та реактивними системами залпового вогню. По місту шукають вільні приміщення для тимчасового розміщення вояків. Так, сьогодні приблизно 10 автівок із військовими намагались зупинитись на розселення в колишньому фітнес-центрі «Терра-спорт», – інформує Андрющенко. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Маріуполь ідуть колони техніки окупантів у бік Донецька.

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Теги: вантажівки втеча машини радник спорт фітнес Маріуполь

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