«Замерзаємо». Жителі Маріуполя благають про допомогу (фото)

У Маріуполі багато людей залишилися не лише без опалення, а й без вікон

Багато жителів Маріуполя ризикують померти від холоду цієї зими

У зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«У Маріуполі все більше написів з «криком» про допомогу. Люди доведені до відчаю. Вони живуть без опалення та вікон. Але так звана адміністрація міста ігнорує. Тому мешканці будинків вже кричать про допомогу. Таких написів стає все більше. Вони демонструють справжнє ставлення росіян до маріупольців. А попереду зима», – зазначається у повідомленні.

Маріупольська міськрада наголошує, що уже навіть проросійські активісти кажуть, що в місті відбувається великий злочин проти людей: частина маріупольців можуть померти від холоду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше Маріупольська міська рада повідомила, що у місті щотижня вмирає близько 150 людей, тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжується.

Також раніше стало відомо, що у селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, збільшився цвинтар. Уже навіть з'явився новий сектор братських могил – №21.

Також повідомлялося, що на місці масового поховання поблизу Маріуполя, який із травня опинився під повною окупацією РФ, було виявлено понад 1500 нових могил. Про це свідчать нові супутникові знімки, оприлюдненні ВВС.