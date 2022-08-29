Наступ ЗСУ на півдні: відомо, як можуть допомогти мешканці Херсона  

Українські воїни готуються звільняти усі загарбані ворогами території

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Херсоні та в області 29 серпня чутні були звуки, схожі на вибухи. Про це повідомляли місцеві мешканці в соцмережах.

Згодом у місцевих Telegram-каналах з'явилося повідомлення із закликом до херсонців. Мешканців окупованого міста просять перебувати у безпечних місцях.

«Найближчий час намагайтеся не гуляти по вулицям. Будьте у безпечних місцях. Ваша задача зараз – берегти себе та не заважати роботі ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Також херсонців просять повідомляти для ЗСУ координати розташування техніки окупантів.

Зокрема, відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів (відео).

Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

А ще в окупованому Бериславі горить база окупантів (відео).

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.