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У Бахмуті снаряд влучив у зупинку громадського транспорту: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бахмуті снаряд влучив у зупинку громадського транспорту: є загиблі
Точна кількість загиблих у Бахмуті поки невідома
Нацполіція

Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули люди віком від 36 до 60 років

Російські загарбники, обстрілюючи місто Бахмут Донецької області, влучили в зупинку громадського транспорту, де були люди. Інформація про загиблих та поранених ще уточнюється. Про це повідомляє Нацполіція області.

«У Бахмуті ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, на якій були люди.Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули люди віком від 36 до 60 років», – йдеться в повідомленні.

 Очікується інформація від обласної та міської влади щодо точної кількості травмованих та загиблих.

Нагадаємо, 15 серпня російські загарбники, обстрілюючи Салтівський район Харкова, теж влучили в зупинку громадського транспорту.

У липні у Миколаєві ворожа ракета влучила у зупинку громадського транспорту.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: окупанти війна Донеччина

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