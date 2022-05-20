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    Події в Україні

    Рашисти силоміць «перекваліфіковують» 3,5 тис. вчителів на захоплених територіях

    Росіяни насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за &laquo;стандартами РФ&raquo; - Рашисти силоміць «перекваліфіковують» 3,5 тис. вчителів на захоплених територіях
    Росіяни насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за «стандартами РФ»
    фото з відкритих джерел

    Окупанти змушують українських вчителів на тимчасово захоплених територіях викладати за «стандартами РФ»

    Російські окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір: для цього вчителів примушують проходити перекваліфікацію, аби викладати за «стандартами Російської Федерації». Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

    За її словами, росіяни насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за «стандартами РФ».

    «Близько 3,5 тисяч вчителів з цих закладів вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях», – зазначила Денісова.

    Омбудсменка наголосила, що примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції.

    Нагадаємо, що рашисти в тимчасово окупованому Мелітополі грабують нові дитячі садочки. Вони виносять нові меблі, нове обладнання і вивозять в незрозумілому напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна навчання Україна Людмила Денісова вчитель окупація #stoprussia
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    Рашисти силоміць «перекваліфіковують» 3,5 тис. вчителів на захоплених територіях