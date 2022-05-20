Рашисти силоміць «перекваліфіковують» 3,5 тис. вчителів на захоплених територіях

Російські окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір: для цього вчителів примушують проходити перекваліфікацію, аби викладати за «стандартами Російської Федерації». Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

За її словами, росіяни насаджують в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за «стандартами РФ».

«Близько 3,5 тисяч вчителів з цих закладів вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях», – зазначила Денісова.

Омбудсменка наголосила, що примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції.

Нагадаємо, що рашисти в тимчасово окупованому Мелітополі грабують нові дитячі садочки. Вони виносять нові меблі, нове обладнання і вивозять в незрозумілому напрямку.

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