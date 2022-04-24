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    У Росії українських полонених змусять здавати кров для військових РФ

    РФ хоче запровадити практику примусового донорства&nbsp; - У Росії українських полонених змусять здавати кров для військових РФ
    РФ хоче запровадити практику примусового донорства 

    Росія повторює звірства нацистів в концтаборах під час Другої світової війни

    У держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    Вона зазначила, що цей факт свідчить про аналогію звірств нацистів в концтаборах під час Другої світової війни.

    «Така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. Вʼязні Бухенвальда, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати», - нагадала Денісова.

    Омбудсмен підкреслила, що Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

    Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень прав військовополонених Збройних сил Україні.

    Як повідомлялося, військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

    Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого та в яких умовах ті перебувають.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    У Росії українських полонених змусять здавати кров для військових РФ