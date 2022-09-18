Окупанти продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута, – ISW

Атаки на Бахмут і різні села під Донецьком мають скоріше емоційне значення для рашистів

Війська Росії продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута, замість того, щоб зосередитися на обороні від українського контрнаступу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що атаки на Бахмут і різні села під Донецьком мають скоріше емоційне значення для проросійськи налаштованих мешканців так званої «ДНР», але фактично не мають сенсу.

«Росіяни, мабуть, спрямовують деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, на ці зусилля, а не на вразливі російські оборонні рубежі, що поспішно зведені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області. Росіяни не можуть досягти чималих успіхів навколо Бахмута чи Донецька, щоб зірвати український контрнаступ», – вважають аналітики.

Разом з тим в Інституті зауважили, що українські військові, ймовірно, розширюють позиції на схід від річки Оскіл та на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм оточити російські війська, які утримуються довкола Лиману.

«Подальше просування українців на схід уздовж північного берега річки Сіверський Донець може зробити російські позиції навколо Лимана непридатними та відкрити підходи до Лисичанська та, зрештою, до Сєвєродонецька. Російські захисники в Лимані, мабуть, як і раніше, перебувають у значній частині з резервістів БАРС (Резерву Російської бойової армії) та залишків частин, сильно пошкоджених у ході контрнаступу в Харківській області», – йдеться у повідомленні.

Ключові висновки аналітиків:

Російські сили, як і раніше, віддають пріоритет стратегічно безглуздим наступальним операціям навколо Донецька і Бахмута, а не захисту від українських контрнаступальних операцій, що продовжуються в Харківській області.

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