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Окупанти продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута, – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута, – ISW
Росіяни не можуть досягти чималих успіхів навколо Бахмута
фото ілюстративне

Атаки на Бахмут і різні села під Донецьком мають скоріше емоційне значення для рашистів

Війська Росії продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута, замість того, щоб зосередитися на обороні від українського контрнаступу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що атаки на Бахмут і різні села під Донецьком мають скоріше емоційне значення для проросійськи налаштованих мешканців так званої «ДНР», але фактично не мають сенсу.

«Росіяни, мабуть, спрямовують деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, на ці зусилля, а не на вразливі російські оборонні рубежі, що поспішно зведені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області. Росіяни не можуть досягти чималих успіхів навколо Бахмута чи Донецька, щоб зірвати український контрнаступ», – вважають аналітики.

Разом з тим в Інституті зауважили, що українські військові, ймовірно, розширюють позиції на схід від річки Оскіл та на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм оточити російські війська, які утримуються довкола Лиману.

«Подальше просування українців на схід уздовж північного берега річки Сіверський Донець може зробити російські позиції навколо Лимана непридатними та відкрити підходи до Лисичанська та, зрештою, до Сєвєродонецька. Російські захисники в Лимані, мабуть, як і раніше, перебувають у значній частині з резервістів БАРС (Резерву Російської бойової армії) та залишків частин, сильно пошкоджених у ході контрнаступу в Харківській області», – йдеться у повідомленні.

Ключові висновки аналітиків:

  • Російські сили, як і раніше, віддають пріоритет стратегічно безглуздим наступальним операціям навколо Донецька і Бахмута, а не захисту від українських контрнаступальних операцій, що продовжуються в Харківській області.
  • Українські сили звільнили населений пункт на південний захід від Лимана і, ймовірно, продовжують розширювати свої позиції в цьому районі.
  • Українські сили продовжили операцію з перехоплення на Херсонщині.
  • Російські війська продовжували безуспішно атакувати Бахмут та Авдіївку.
  • Українські джерела повідомляють про масовані напади партизанів на російські військові об'єкти та логістику на півдні Запорізької області.
  • Російські офіційні особи продовжували вживати заходів криптомобілізації для створення сил для військових дій Росії.
  • Російська влада працює над розміщенням 125 українських дітей-сиріт з окупованої Донецької області до російських родин.
Окупанти продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута, – ISW фото 1

Нагадаємо, на південному напрямку противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. За інформацією військових, окупанти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводили штурмові дії, але успіху не мали.

Додамо, українські воїни 10 вересня завдали удару по будівлі ТОВ «Алкоресурс» у Херсоні, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підтверджено знищення понад 180 окупантів.

Теги: окупанти військові влада перехоплення Бахмут контрнаступ

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