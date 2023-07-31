Рашисти вдарили ракетами по багатоповерхівці у Кривому Розі (відео)

Наразі на місці події працюють усі необхідні служби

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє преслужба Міністерства внутрішнії справ.

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Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.

«Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

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Додаткова інформація уточнюється.

За даними місцевих Telegram-каналів, окупанти влучили в житлову багатоповерхівку.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по центру Херсона.

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Також у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.