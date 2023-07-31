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Окупанти вдарили по центру Херсона: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по центру Херсона: є загиблі
Ворог обстріляв центральну частину Херсона з РСЗВ «Град»
фото ілюстративне

Минулої доби росіяни поранили п’ятьох мирних жителів Херсонщини

Вранці, 31 липня, росіяни вдарили по Херсону з «Градів». Внаслідок удару загинув мирний житель. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

«Зранку російська армія вбила херсонця. Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град». Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, минулої доби росіяни поранили п’ятьох мирних жителів Херсонщини. Зокрема, ворог, 30 липня, 68 разів обстріляв область, випустивши по ній 358 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків та  БПЛА. По Херсону минулої доби росіяни вгатили 36 снарядами.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні. Через російську агресію п’ять людей дістали поранення», – додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялося про потужні вибухи в Кривому Розі.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: окупанти війна Херсонщина

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