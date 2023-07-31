Нічна атака на Харків: з’явилися фото наслідків

Внаслідок ракетного удару постраждав охоронець підприємства

У результаті ворожих нічних ракетних обстрілів сталася пожежа в складській будівлі Харкова. Фото наслідків показала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«У ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків», – йдеться в повідомленні.

Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м.

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На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка було госпіталізовано домедичного закладу.

До ліквідації наслідків обстрілів було залучено п'ять одиниць техніки та 28 чоловік особового складу ДСНС Харківського гарнізону.

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Нагадаємо, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.