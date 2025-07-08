Україна відновлює позиції на Курщині – Сирський

Головнокомандувач: Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів

Сили оборони відновили та утримують позиції у Курській та Бєлгородській областях РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках – це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський. Лише минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора окупанти втратили понад тисячу своїх солдатів», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач додав: «Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні – на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою».

Зокрема, за словами Сирського, на Ставці йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової обороноздатності країни, захист тилових міст, стримування ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, атаки DeepStrike по території Росії.

«Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА», – підсумував Сирський.

Як повідомлялося, російські війська, схоже, змінюють пріоритети своїх наступальних операцій на сході України. Після кількох тижнів невдалих спроб просунутися до Костянтинівки на Покровському напрямку, окупанти, ймовірно, переорієнтовують свої зусилля на північний схід від Покровська, зосереджуючись на створенні виступу, що може загрожувати українським силам.

Також партизани руху «Атеш» повідомили, що російські окупанти накопичують техніку, озброєння, боєприпаси та особовий склад у Мелітополі та на околицях міста.