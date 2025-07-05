Легіон «Свобода Росії» захопив у полон нігерійського найманця

У його підрозділі також воювали найманці з Африки, Південної Америки та Китаю

Полонений розповів, що погодився воювати, аби уникнути ув’язнення

Бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на легіон.

«Пересічний студент московської ВШЕ (ред. Вища школа економіки) Кехінде Олувагбемілеке приїхав до України воювати за так званий «руській мір» у складі 503 мсп. Став гарматним м’ясом для Кремля у війні, до якої не має жодного відношення ні по крові, ні по духу», – повідомили військові.

Штурмовики легіону провели стрімкий накат, знищивши піхотне відділення супротивника майже в повному складі. Двох найманців путінської армії вдалося взяти в полон: самого «Ф’юче» та його побратима.

Полонений розповів, що погодився приєднатися до лав російської армії, щоб уникнути ув’язнення. За його словами, у його підрозділі також воювали найманці з Африки, Південної Америки та Китаю, що вкотре підтверджує практику РФ залучати іноземців до своїх військових операцій в Україні.

Нагадаємо, розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вважає, що ліквідація значної кількості російських генералів може негативно вплинути на систему управління в деяких підрозділах збройних сил РФ.

Як зазначає британська розвідка, нещодавно ліквідований заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку 2025 року.

До слова, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Про це повідомляє «Главком».

Окупанта Соболєва було ліквідовано за допомогою дрона 21 червня. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 5 липня, в Улан-Уде (Бурятія, РФ).

Андрій Соболєв – брат титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.