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У Києві врятовано собаку, що стрибнула у колодязь, рятуючись від обстрілу (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві врятовано собаку, що стрибнула у колодязь, рятуючись від обстрілу (відео)
Агата ховалася від обстрілу і втрапила у пастку, з якої сама вибратися не змогла
скриншот відео

Падіння у колодязь могло стати для собаки фатальним, але її помітили небайдужі люди

У Солом’янському районі Києва врятували собаку Агату, яка ховалася від обстрілу і стрибнула у яму на схилі, яка виявилася десятиметровим колодязем у витоках річки Мокрої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення команди порятунку тварин міста Києва.

«Падіння могло стати фатальним. Але колодязь виявився засміченим гіллям і не тільки, що пом’якшило удар – Агата дивом не постраждала», – зазначається у повідомленні. 

Рятувальники спустилися на мотузках у систему підземної річки, обережно посадили собаку в мішок і витягли її на поверхню разом із небайдужими жителями району. 

«Агата відвідала ветеринара і вже в безпеці. А саму діру ми закрили – щоб більше ніхто туди не провалився», – додали зоозахисники.

 

Нагадаємо, у ніч на 23 червня під час масованого обстрілу Києва та області в Центрі порятунку диких тварин загинуло лосеня. Вибухова хвиля була настільки сильна, що у будівлях Центру повибивало вікна, тварини від страху побились об решітки вольєрів, а серце лосеняти не витримало шоку і зупинилося.

Після масованої атаки РФ по Україні 17 червня багато людей опинилися під завалами власних помешкань. Серед постраждалих були й тварини, зокрема кіт, який провів під руїнами декілька днів, поки його не знайшли.

До слова, відомий український письменник Василь Шкляр поділився зворушливою особистою історією про свою кішку, яка, за його словами, обрала його, і заради якої він тепер обмежує свої поїздки далеко від дому. Письменник розповів, що кішка якось прибилася до його подвір'я. Спочатку він «брутально відігнав» її, адже знав, наскільки складно буде з твариною, особливо якщо часто доводиться від'їжджати. Проте кішка повернулася знову, і серце письменника «не витримало».

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Теги: Київ війна тварини відео

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