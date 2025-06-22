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Україна провела евакуацію своїх громадян напередодні ударів США по Ірану – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна провела евакуацію своїх громадян напередодні ударів США по Ірану – Зеленський
Зеленський: Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Україна евакуює громадян та партнерів з Близького Сходу напередодні активних дій США в Ірані

Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані, українські дипломати та Головне управління розвідки здійснили евакуацію громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Згідно з інформацією, яку доповів Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет. Крім того, наразі триває евакуація з території Ірану в Азербайджан.

Серед евакуйованих Україною громадян – не лише українці, а й громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна реагує на кожне звернення та продовжить евакуаційні заходи. Він доручив Міністерству закордонних справ України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту українських громадян на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення нанести удари в суботу.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

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Теги: Володимир Зеленський Ізраїль евакуація МЗС Андрій Сибіга Іран війна

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