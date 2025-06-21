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Естонська розвідка повідомила, на якому напрямку росіяни можуть прорвати фронт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Естонська розвідка повідомила, на якому напрямку росіяни можуть прорвати фронт
Літній наступ Росії, який триває вже два місяці, переважно на сході України, загруз у наполегливій обороні українців
фото з відкритих джерел

Командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії оцінив літній наступ росіян

Російська армія, яка веде агресивну війну в Україні, не здатна здійснити серйозний прорив на сході України, але продовжуватиме наземний наступ та авіаудари, які дедалі частіше спрямовані на цивільну інфраструктуру. Як інформує «Главком», про це у коментарі ERR заявив командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії полковник Антс Ківісельг.

Так, за його словами, літній наступ Росії, який триває вже два місяці, переважно на сході України, по суті загруз у наполегливій обороні українців і перетворився на бойову операцію тактичного рівня, де росіяни намагаються продовжувати просування попри великі втрати.

Ківісельг зазначив, що інтенсивність атак російських військ цього тижня залишилася на тому ж рівні, що й раніше, і щодня здійснювалося 150-160 атак.

«З огляду на обстріли, що відбулися, все ж можна сказати, що основні зусилля Російської Федерації зосереджені в Покровському районі Донецької області, де досі відбувається половина бойових контактів», – зазначив естонський полковник.

Коментуючи певний успіх російських військ у вторгненні в українську Сумську область, що межує з Курською областю, начальник розвідки Міністерства оборони зазначив, що, попри початковий успіх та постійні спроби, просування росіян там значною мірою зупинено.

«Самі українці прокоментували початковий успіх росіян, заявивши, що вони були недостатньо добре підготовлені та не мали оборонних споруд у цьому районі – помилку, яку вони вже виправили», – додав він.

«Щодо подальших дій, оцінка залишається такою, що хоча стратегічні цілі та плани росіян не змінилися, попри їхні зусилля, російська сторона не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск», – підсумував Ківісельг.

 

Раніше президент назвав кількість окупантів, які перебувають на території України.

«На сьогодні 695 тис. російських військових на території України. Плюс Курський, Білгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тис.», – каже Зеленський.

Як відомо, Російська Федерація за час повномасштабної війни з Україною станом на 21 червня втратила понад 101 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Однак кількість їхніх штурмів зменшилася. 

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло, що Російська Федерація активізувала примусове вербування громадян країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, для участі у війні проти України. Йдеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до Росії у пошуках заробітку.

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Теги: розвідка армія українці наступ росіяни війна

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