Каллас закликала Китай припинити підтримувати РФ у веденні війни проти України

Також представниця ЄС закликала Китай сприяти досягненню повного та безумовного припинення вогню в Україні

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи. Про це повідомляє Дипломатична служба ЄС, передає «Главком».

Заява пролунала 2 липня у Брюсселі під час 13-го Стратегічного діалогу між Європейським Союзом та Китаєм, який відбувся під спільним головуванням Верховної представниці ЄС Каї Каллас та міністра закордонних справ КНР Ван І.

Під час зустрічі Каллас наголосила, що участь китайських компаній в постачанні ресурсів, які можуть бути використані у війні проти України, становить серйозну загрозу європейській безпеці.

Вона закликала Пекін негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку, яка сприяє посиленню військово-промислового комплексу Росії.

Окрім того, представниця ЄС закликала Китай сприяти досягненню повного та безумовного припинення вогню, а також встановленню справедливого й сталого миру в Україні на основі поваги до Статуту ООН.

Раніше ми писали, що глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європа повинна робити більше для України і для власної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Посадовиця вказала на численні гібридні акти, які РФ здійснює проти країн ЄС: порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо. «Минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж весь Європейський Союз. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії», – наголосила вона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Європейському парламенті заявив, що майбутнє світової безпеки залежить від результату російсько-української війни. Для того, щоб досягти стійкого миру, потрібно збільшити військову допомогу Україні. Рютте закликав європейські країни вкладати в оборону набагато більше, ніж 2% ВВП. У зворотному випадку жителям цих країн «доведеться в майбутньому вивчати російську мову».