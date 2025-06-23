Під час нічної масованої атаки росіяни пошкодили столичні електромережі

Роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають

Російські війська вночі 23 червня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Під час обстрілів окупанти пошкодили в столиці електричні мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що в Києві під час нічної атаки росіяни пошкодили електричні мережі. Йдеться зокрема про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.

«Вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами. Наразі усі домівки зі світлом, але роботи над відновленням пошкодженого обладнання тривають», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.