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Путін може мати територіальні амбіції за межами України – Трамп

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Путін може мати територіальні амбіції за межами України – Трамп
фото з відкритих джерел

Очільник США вважає, що війна в Україні для Путіна є «великою проблемою»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін має територіальні амбіції «за межами України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію на полях Саміту НАТО.

«Так, це можливо», – сказав він.

При цьому Трамп каже, що Путін нібито хотів би закінчити війну в Україні, оскільки це «велика проблема для нього».

«Я думаю, що він заплутався», – додав очільник США.

Нагадаємо, Трамп сьогодні провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі Трамп заявив, що він не обговорював припинення вогню із Зеленським. – «Я просто хотів побачити, як у нього справи».

А Зеленський заявив, що мав тривалу та змістовну зустріч із президентом Трампом. Сторони охопили всі дійсно значимі питання. – «Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей».

Зустріч тривала 50 хв.

Раніше Держсекретар США пояснив, чому Трамп затягує з санкціями проти Росії. Він вважає, що Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною. 

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Теги: росія війна путін Дональд Трамп Україна

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