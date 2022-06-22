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    Події в Україні

    РФ готова вдарити по Україні з Чорного моря 44 крилатими ракетами

    Корабельне угруповання ворожих сил напоготові до ударів по Україні - РФ готова вдарити по Україні з Чорного моря 44 крилатими ракетами
    Корабельне угруповання ворожих сил напоготові до ударів по Україні
    фото з відкритих джерел

    У Чорному морі РФ тримає п'ять ракетних кораблів

    У Чорному морі поблизу берегів України корабельне угруповання ворожих сил складає п’ять ракетних кораблів, три ВДК та підводний човен. Вони несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Водночас, штормова погода не сприяє висадці десанту.

    Натомість, хвилювання моря підвищує вірогідність наражання на морські міни. Одну з таких небезпечних «мандрівниць» було виявлено на Одещині. Міна безконтрольно здетонувала у безпосередній близькості до урізу води однієї з пляжних зон. Пошкоджено пляжні будівлі.

    Також море повторно принесло міну до узбережжя Коблевого. Силами оборони її знищено шляхом контрольованого підриву в кількох метрах від берега, руйнувань та постраждалих нема.

    Нагадаємо, за минулу добу крилатими ракетами було обстріляно Миколаїв та Очаків.

    ЗСУ 21 червня вдарили декількома ракетами по острову Зміїному. Українські захисники влучили у зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

    Напередодні рашисти нанесли по півдню України масований удар 14 ракетами.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ готова вдарити по Україні з Чорного моря 44 крилатими ракетами