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    Новини

    Рашисти обстріляли порти на півдні України, пошкоджено інфраструктуру

    Окупанти знову застосували заборонені касетні снаряди, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала важке поранення - Рашисти обстріляли порти на півдні України, пошкоджено інфраструктуру
    Окупанти знову застосували заборонені касетні снаряди, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала важке поранення
    фото: Генштаб

    По Миколаєву та Очакову били крилатими ракетами

    На півдні України російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі. Зокрема, за минулу добу крилатими ракетами було обстріляно Миколаїв та Очаків. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    За інформацією українських військових, противник застосовує тактику розосереджених, але майже одночасних ракетних ударів у поєднанні з системами залпового вогню чи артилерією. Внаслідок подібних обстрілів, із застосуванням заборонених Женевськими конвенціями касетних снарядів, постраждали люди.

    «Вранці одночасно крилатими ракетами атаковано Миколаїв та Очаків, уражено портову інфраструктуру, знищено вантажівки, пошкоджені будівлі підприємств та електричні мережі. Паралельно реактивною системою залпового вогню «Ураган» обстріляно житлові квартали Миколаєва. При цьому знов використовувались заборонені касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася просто на подвір’ї приватного будинку. Там знаходилися двоє чоловіків. Один загинув на місці, другий отримав поранення, за його життя борються медики», – говориться у повідомленні.

    В ОК «Південь» додають, що згодом росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню ще й Очаків. Внаслідок цього декілька людей було поранено. Також ворог випустив чотири ракети по причалу і порту міста. На щастя, там ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, ЗСУ 21 червня вдарили декількома ракетами по острову Зміїному. Українські захисники влучили у зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

    Напередодні рашисти нанесли по півдню України масований удар 14 ракетами.

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    Теги: росія окупанти війна вантажівки Миколаїв Україна боєприпаси ураган окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли порти на півдні України, пошкоджено інфраструктуру