Україна отримала статус партнера-учасника «Тримор'я» – Зеленський

Формат створено для налагодження регіональної співпраці з різних питань

«Ініціатива трьох морів» об'єднує 12 країн Європейського союзу

Саміт «Ініціативи трьох морів» надав Україні статус учасника-партнера. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 червня.

«Подякував президенту (Литви – ред.) Науседі за рішення саміту «Тримор'я» надати Україні статус партнера-учасника. Також скоординували наші кроки», – зазначив він.

Зазначимо, «Ініціатива трьох морів» об'єднує 12 країн Європейського союзу, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

До неї входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія та Естонія. Формат створено для налагодження регіональної співпраці з різних питань.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський у режимі відеоконференції виступив на саміті «Тримор'я». У своїй промові він запропонував прийняти Україну в цей формат міжнародного співробітництва в регіоні, а також озвучив кілька кроків щодо його поліпшення.

На відміну від стратегічного партнерства, яке пов’язує країни Тримор’я із США, Британією чи Європейською комісією, нова форма партнерства адресована потенційним країнам-членам ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що всі країни Тримор’я виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.

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