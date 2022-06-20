Рашисти нанесли по півдню України масований удар 14 ракетами

Російські війська сьогодні, 20 червня, протягом трьох годин запустили по півдню України 14 ракет, намагаючись обстріляти одразу декілька районів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Зокрема, окупанти стріляли по Очакову, гирлу річки Дунай, Білгород-Дністровському району Одеської області та по самій Одесі.

В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідована рятувальниками.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

Раніше повідомлялося, що Збройним силам України вдалося збити ракети над Одещиною.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти.

Росія в свою чергу заявила, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки». І найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалення рішень.