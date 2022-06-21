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  4. На пляжі на Одещині вибухнула російська міна (фото)
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    Новини

    На пляжі на Одещині вибухнула російська міна (фото)

    Постраждалих через вибух міни немає - На пляжі на Одещині вибухнула російська міна (фото)
    Постраждалих через вибух міни немає
    фото: Думська

    Внаслідок вибуху пошкоджено будиночок для відпочивальників

    На пляжі в Одеській області здетонувала російська морська міна. Про це повідомляє «Думська».

    Зазначається, що міну прибило до берега в районі однієї з баз відпочинку в Сичавці.

    Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочивальників.

    За інформацією видання, постраждалих через вибух міни немає.

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    На пляжі на Одещині вибухнула російська міна (фото)
    На пляжі на Одещині вибухнула російська міна (фото)
    На пляжі на Одещині вибухнула російська міна (фото)
    фото: Думська

    Нагадаємо, раніше рятувальники визначили пляжі в Одесі, де відпочивальники зможуть купатися. Рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.

    Як відомо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено. 15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни. А нещодавно на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морській воді загинув відпочивальник.

    Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що сьогодні узбережжя, пляж – це лінія фронту. Є загроза не лише ракетна, а й військово-морська.

    Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

    Читайте також: Небезпека у Чорному морі: Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси
    Теги: війна пляжі Одещина замінування Україна
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    На пляжі на Одещині вибухнула російська міна (фото)