РФ обстріляла вісім областей України, атакує Новоселівське: ситуація в регіонах

Окупанти завдали чергових ударів з повітря по Невському та Білогорівці

На Херсонщині за добу через російську агресію загинуло 5 людей

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 8 обстрілів, із мінометів та артилерії. Новгород-Сіверський та Корбківський райони, без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли (6 вибухів). Обстрілів зазнали Хотінська та Краснопільська громади. Попередньо – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади.

Хотінська громада: був танковий обстріл (7 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав порання неповнолітній юнак (2006 р.н.). Надано медичну допомогу без госпіталізації. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми.

Запорізька область

За добу на території області пошкоджено 26 житлових та господарчих об'єктів. Ворог здійснив 54 обстріли по 18 населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Тричі бив з авіації по Оріхову та Преображенці, здійснив 8 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному та Червоному, 43 артобстріли прийшлося по Новоіванівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Білогір'ю, Лобковому, Приютному та інших прифронтових селах.

Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина

Цієї ночі під обстріл потрапила Марганецька громада, що на Нікопольщині.

Туди прилетіло з півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, вони не зачепили людей.

Територію обстежують рятувальники.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гатище та Огірцеве Чугуївського району, а також Дворічанське Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка.

У с. Синьківка Куп'янського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранення отримав 57-річний чоловік, стан потерпілого середній.

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Луганщина

Росіяни намагалися атакувати у бік Новоселівського, але всі їхні спроби виявилися невдалими – українські захисники надійно тримають оборону і завдають ураження противнику. Також ворог продовжує активність у Серебрянському лісництві, де його теж зупинили.

Окупанти завдали чергових ударів з повітря по Невському та Білогорівці. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка та Діброва.

За добу противник здійснив 111 обстрілів (539 снарядів).

Донеччина

Минулої доби рашисти обстріляли 13 населених пунктів: Костянтинівка, Часів Яр, Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, смт Очеретине, смт Шевченко, смт Гостре, с.Сергіївка, с.Миколаївка, с.Новодмитрівка, с.Новоукраїнка, с.Щербинівка.

Пошкоджено 31 житловий будинок, магазин, складське приміщення, водогін, газопровід, ЛЕП, школа.

За добу на Донеччині: 3 загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина

Протягом минулої доби ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вдень також фіксувалися ворожі обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 82 обстріли (445 снарядів), з них по м. Херсон – 1 мінометний обстріл (5 снарядів).

Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області.

Всього за добу через російську агресію 5 людей (з них одна – дитина) дістали поранення.

Російська артилерія атакувала житловий квартал Херсона. Важкі травми отримала 72-річна жінка. З пораненнями її шпиталізували.

Обстріляли росіяни й село Михайлівка Новоолександрівської громади. Через артилерійський удар поранено 70-річного чоловіка.

Також ворог обстріляв житловий будинок в Антонівці, – постраждала родина з дитиною. У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості.

Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка. Усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, триває 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 22 бойові зіткнення.