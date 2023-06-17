Росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонщину. Є жертви

Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу

Російські загарбники сьогодні, 17 червня, за допомогою керованих бомб обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки постраждало троє людей, одна загинула. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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Російські військові атакували Козацьке Херсонської області. По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби.

«Через обстріл Козацького загинув один мирний житель. Також поранення отримали троє людей – 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець», – повідомили в ОВА.

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За даними адміністрації, станом на зараз, поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА.

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