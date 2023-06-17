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Росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонщину. Є жертви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонщину. Є жертви
Російські військові атакували Козацьке Херсонської області
фото з відкритих джерел

Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу

 

Російські загарбники сьогодні, 17 червня, за допомогою керованих бомб обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки постраждало троє людей, одна загинула.  Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Російські військові атакували Козацьке Херсонської області. По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби.

«Через обстріл Козацького загинув один мирний житель. Також поранення отримали троє людей – 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець», – повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, станом на зараз, поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА.

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Теги: обстріл військові ворог поранення Херсонщина

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