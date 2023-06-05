Влада закликає українців реагувати на повітряну тривогу вночі

В разі сигналу тривоги громадян просять переходити до укриття

Росіяни вночі можуть здійснити черговий обстріл

Мешканцям України необхідно реагувати на повітряну тривогу вночі, оскільки росіяни можуть здійснити черговий обстріл. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

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«Вночі обов'язково реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Є загроза», – написав чиновник.

Більш докладних деталей глава Дніпропетровської облради не уточнив.

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При цьому в моніторингових Telegram-каналах повідомляють про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, увечері російські загарбники обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені.

До слова, губернатор Білгородької області В'ячеслав Гладков визнав, що російська армія втратила контроль над селом Нова Таволжанка. Однак губернатор Білгородької області не уточнив, через що російська влада «не може» увійти на територію села.

Водночас представники «Російського добровольчого корпусу» у своєму Telegram-каналі звернулись до Гладкова з проханням уточнити, чому саме РФ не може повернути контроль над населеним пунктом.

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Зазначимо, 1 червня бійці «Російського добровольчого корпусу» і Легіону «Свобода Росії», що воюють на боці України, почали другий етап операції в Бєлгородській області.