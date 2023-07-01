ЗСУ збільшили тиск на війська РФ на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка

Українські сили майже відновили розгортання особового складу на східному березі річки Дніпро в Херсонській області

Українські військові збільшили тиск на російські окупаційні війська на лівобережній частині Херсонщини поблизу зруйнованого Антонівського мосту, при цьому РФ змушена залучити частину своїх підрозділів для оборони на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

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«Приблизно з 23 червня 2023 року українські сили майже напевно відновили розгортання особового складу на східному березі річки Дніпро в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту», – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка звертає увагу на те, що бої на східному березі Дніпра поблизу мосту посилилися з 27 червня 2023 року.

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«До складу російських військ, що обороняються, входять підрозділи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, що входить до складу Дніпровської групи військ (ДГВ)», – розповіли в міністерстві.

При цьому останніми тижнями Росія, ймовірно, передислокувала елементи Дніпровської групи військ, які захищають берег Дніпра, для посилення Запорізького напрямку.

«Бойові дії навколо голови мосту майже напевно ускладнені затопленням, руйнуванням і залишками бруду внаслідок обвалу Каховської дамби 6 червня 2023 року», – додали в Міноборони королівства.

Нагадаємо, триває 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 22 бойові зіткнення.

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