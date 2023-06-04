Росіяни активізувалися біля Лимана та Куп'янська: ЗСУ пояснили мету ворога

Противник зазнає великих втрат на цьому напрямку

Російські війська активізувалися біля Лимана та Куп'янська, вони посилили артилерійські обстріли. Їхня мета – перехопити ініціативу у Збройних сил України та розвинути наступ, щоб вийти нарешті на кордони Донецької та Луганської областей. Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у ефірі телемарафону.

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За його словами, російська армія зазнає великих втрат на цьому напрямку.

«Безперечно, вони хочуть перехопити ініціативу, вони ведуть атакувальні наступальні дії з метою розвинути успіхи, продовжити рух з окупації нашої Донецької і Луганської областей», – зазначив він

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Череватий підкреслив, що Лимано-Куп'янський напрямок – лідер із артилерійських ударів. За минулу добу зафіксували 601 обстріл, а також 6 боєзіткнень, 11 авіаударів. Але українські війська жорстоко контролюють цей напрямок.

«Ми постійно за ворогом стежимо. Ми знаємо його кондиції. Знаємо його наміри і те, що так багато місяців поспіль і цей напрямок, і Бахмутський, вони залишаються, за великим рахунком, у стратегічному баченні без успіхів ворога», – додав речник Східного угруповання.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут на Донеччині від 60 до 100 тис. російських окупантів. Значна частина російських втрат – це загиблі окупанти.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку, де з командирами склали план подальших дій.

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Крім того, окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя – ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.