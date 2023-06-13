На Херсонщині російські військові розстріляли священника з артилерії

РФ обстріляла Білозерку з артилерії та влучила в церкву

Внаслідок російського обстрілу загинув 72-річний священник

Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії. Один зі снарядів влучив у подвір‘я церкви та вбив священника. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури фото: Андрій Єрмак

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури фото: Андрій Єрмак

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури фото: Андрій Єрмак

Загиблому священнику було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, станом на 13.00 уже відомо про десятьох загиблих унаслідок ракетної атаки росіян по Кривому Розі. Завтра, 14 червня, у місті оголошено День жалоби.

До слова, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Розі Дніпропетровської області. За даними Вілкула, наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє - вкрай важких) і семеро перебувають під завалами.