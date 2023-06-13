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На Херсонщині російські військові розстріляли священника з артилерії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Херсонщині російські військові розстріляли священника з артилерії
РФ обстріляла Білозерку з артилерії та влучила в церкву
фото: Андрій Єрмак

Внаслідок російського обстрілу загинув 72-річний священник

Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії. Один зі снарядів влучив у подвір‘я церкви та вбив священника. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури
Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури
фото: Андрій Єрмак
Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури
Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури
фото: Андрій Єрмак
Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури
Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури
фото: Андрій Єрмак

Загиблому священнику було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, станом на 13.00 уже відомо про десятьох загиблих унаслідок ракетної атаки росіян по Кривому Розі. Завтра, 14 червня, у місті оголошено День жалоби.

До слова, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Розі Дніпропетровської області. За даними Вілкула, наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє - вкрай важких) і семеро перебувають під завалами. 

Теги: священник обстріл росія Херсонщина

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