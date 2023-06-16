Окупанти накрили вогнем Херсон: щонайменше шестеро поранених (фото)

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів

Російські загарбники сьогодні вдарили по Херсону. Про це повідомляє місцева обласна прокуратура.

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«За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілюватижитлові масиви міста Херсона. Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередачі.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину сьогодні, 16 червня, поранення дістала літня жінка та двоє дітей.

До слова, триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.